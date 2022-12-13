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«Уорриорз» вызвали Патрика Болдуина в основу из фарм-команды в G-лиге

«Уорриорз» вызвали форварда Патрика Болдуина в основной состав из фарм-команды в Лиге развития. Болдуин в этом сезоне набирает в среднем по 10,6 очка, 5,0 подбора и 1,2 передачи в 9 матчах G-лиги за «Санта-Круз».

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