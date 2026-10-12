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Царьград

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24-летний Заика рассудит «Краснодар» и «Факел» в Кубке России

24-летний Заика рассудит «Краснодар» и «Факел» в Кубке России

Матч четвертого тура Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и воронежским «Факелом» 13 октября обслужит 24-летний Матвей Заика из Ростова-на-Дону.

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