24-летний Заика рассудит «Краснодар» и «Факел» в Кубке России

Матч четвертого тура Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и воронежским «Факелом» 13 октября обслужит 24-летний Матвей Заика из Ростова-на-Дону.
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