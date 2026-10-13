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Физик Юрасов: при слабом сигнале смартфон быстрее расходует заряд

Физик Юрасов: при слабом сигнале смартфон быстрее расходует заряд

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов рассказал, что при слабом или нестабильном сигнале мобильной сети смартфон может быстрее расходовать заряд.

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