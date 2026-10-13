Физик Юрасов: при слабом сигнале смартфон быстрее расходует заряд

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов рассказал, что при слабом или нестабильном сигнале мобильной сети смартфон может быстрее расходовать заряд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Михалков заявил, ...
- ЮЗ Sky News: пассажи...
- В Израиле задержа...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым