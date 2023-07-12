По требованию прокуратуры "Новгородавтодор" починил дорогу в парфинской деревне

По информации старшего помощника прокурора Новгородской области Елены Григорьевой, проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, проведённая прокуратурой Парфинского района в деревне Мануйлово во взаимодействии .
По информации старшего помощника прокурора Новгородской области Елены Григорьевой, проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, проведённая прокуратурой Парфинского района в деревне Мануйлово во взаимодействии .
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