В Череповце завершились всероссийские соревнования по пулевой стрельбе «Стрелок из стали». Наши спортсмены не только завоевали награды, но и подарили немало напряжённых моментов в финалах! Карелию представляли стрелки 2011–2012 годов рождения под руководством главного тренера Центра спортивной ….