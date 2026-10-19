В Череповце завершились всероссийские соревнования по пулевой стрельбе «Стрелок из стали». Наши спортсмены не только завоевали награды, но и подарили немало напряжённых моментов в финалах! Карелию представляли стрелки 2011–2012 годов рождения под руководством главного тренера Центра спортивной ….
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