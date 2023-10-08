Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

81 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    То что в России больше производит это радует, вот только при росте производства почему тогда в России потребление пад...В Орловской облас...
  • карла карлова
    В России не нужны таджикские абитуриенты,своими пусть занимается.От этих кишлачных итак продыху нет.Власти издеваютс ...Масалов поехал ис...
  • Владимир Алтайцев
    Надоели  до чёртиков  эти обиралы! Ладно  бы  нормальным  детям, а то онкологическим больным, либо генетически больны...Орловская обществ...

В ДТП под Орлом погиб водитель

В ДТП под Орлом погиб водитель

Накануне днём, около двух часов, на 330-м км трассы М2-Крым произошла авария.  Предварительно установлено, что «Шевроле Нива», которая двигалась со стороны Орла на Москву, вылетела на встречку и врезалась в «Мицубиси Галант».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх