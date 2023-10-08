В ДТП под Орлом погиб водитель

Накануне днём, около двух часов, на 330-м км трассы М2-Крым произошла авария. Предварительно установлено, что «Шевроле Нива», которая двигалась со стороны Орла на Москву, вылетела на встречку и врезалась в «Мицубиси Галант».
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