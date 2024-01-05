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Свои первые спортивные награды получили юные фехтовальщики Керчи

Свои первые спортивные награды получили юные фехтовальщики Керчи

 Юные шпажисты Керчи, тренирующиеся у Михаила Щербулы и Дмитрия Ахмерова в Керченском фехтовальном клубе на базе городского МБУ ДО «ДЮКФП» приняли участие в Открытых городских соревнованиях по фехтованию на шпагах в городе Геленджик, сообщается в тг канале "Мы Керчь" Детям всего 8-12 лет, но они уже смогли завоевать свои первые награды.

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