Свои первые спортивные награды получили юные фехтовальщики Керчи

Юные шпажисты Керчи, тренирующиеся у Михаила Щербулы и Дмитрия Ахмерова в Керченском фехтовальном клубе на базе городского МБУ ДО «ДЮКФП» приняли участие в Открытых городских соревнованиях по фехтованию на шпагах в городе Геленджик, сообщается в тг канале "Мы Керчь" Детям всего 8-12 лет, но они уже смогли завоевать свои первые награды.