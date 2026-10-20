“Prime Minister Mark Carney hailed the results of the Alberta referendum as a ‘great day for Canada,’ declaring that the province has now chosen unity over the prospect of separation,” Bloomberg reports.
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