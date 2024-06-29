Нариман Джелял переехал из сибирской тюрьмы в Киев

О включении крымчанина в обменный список рассказал вчера Владимир Зеленский. Нариман Джелял в сентябре 2022 года был приговорен к 17 годам колонии строгого режима по террористической статье – ему вменялся подрыв газопровода в крымском селе Перевальное в составе организованной группы.