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Нариман Джелял переехал из сибирской тюрьмы в Киев

Нариман Джелял переехал из сибирской тюрьмы в Киев

О включении крымчанина в обменный список рассказал вчера Владимир Зеленский. Нариман Джелял в сентябре 2022 года был приговорен к 17 годам колонии строгого режима по террористической статье – ему вменялся подрыв газопровода в крымском селе Перевальное в составе организованной группы.

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