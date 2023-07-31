МОСКВА УДАРИТ ПЕРВОЙ, А НАТО НЕ ОТВЕТИТ: ДОКЛАД, КОТОРЫЙ ВЫЗВАЛ УЖАС НА ЗАПАДЕ

ЛК

Любовь Кузьмина

Так и есть! Все идет от одного человека, что очень даже нехорошо.У нас есть умные аналитики и они прямо указывают на различные ошибки руководства, а также на затягивание(волокита) решений, которые лежат на поверхности.Все они утверждают, что такая волокита идет от одного человека. С чем это связано? Да, через определенное время решение принимается, но все происходит как в замедленном кино.Вот к примеру удары по так называемым "Центрам принятия решений". Кое-где, кое как удары наносят, но и то по тем центрам, от которых ничего практически не зависит и не влияет на ход конфликта.В этом плане, противоположная сторона и сейчас себя не ограничивает ничем, но если у нее появятся более дальнобойное и разрушительное оружие, в виде тех же дальнобойных ракет или мощной авиации, то счет погибших с нашей стороны будет исчисляться десятками, а возможно сотнями тысяч. Нам что, этого надо сидеть и ждать пока один человек будет думать, ударить или подождать? Пора начинать или не время еще?