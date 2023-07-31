ФОТО: 3DSCULPTOR/SHUTTERSTOCK.COM Недавно Царьград уже разбирался с тем, что понимается на Западе под "риском прямого столкновения НАТО с Россией".
МОСКВА УДАРИТ ПЕРВОЙ, А НАТО НЕ ОТВЕТИТ: ДОКЛАД, КОТОРЫЙ ВЫЗВАЛ УЖАС НА ЗАПАДЕ
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Так и есть! Все идет от одного человека, что очень даже нехорошо.У нас есть умные аналитики и они прямо указывают на различные ошибки руководства, а также на затягивание(волокита) решений, которые лежат на поверхности.Все они утверждают, что такая волокита идет от одного человека. С чем это связано? Да, через определенное время решение принимается, но все происходит как в замедленном кино.Вот к примеру удары по так называемым "Центрам принятия решений". Кое-где, кое как удары наносят, но и то по тем центрам, от которых ничего практически не зависит и не влияет на ход конфликта.В этом плане, противоположная сторона и сейчас себя не ограничивает ничем, но если у нее появятся более дальнобойное и разрушительное оружие, в виде тех же дальнобойных ракет или мощной авиации, то счет погибших с нашей стороны будет исчисляться десятками, а возможно сотнями тысяч. Нам что, этого надо сидеть и ждать пока один человек будет думать, ударить или подождать? Пора начинать или не время еще?
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13 час.
САША ЛЕПАЕВ
давно пора эту америку уничтожить раз и навсегда. и войны прекратятся.мир будет другим. а мы все чего то ждем думаем что америка и запад изменница. ошибаетесь... этого не будет...голову змее отсечь и все на этом закончится...ведь америка только воинами и зарабатывает.дефолт в америке.да какой дефолт ведь она сама деньги печатает и пока бумага не кончится никакого дефолта никогда не будет..страна террористы ее уже не исправишь.
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12 час.
Арлег Сварогов
В первую очередь уничтожить Англию!!!
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3 час.
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