НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Экс-судья Фернандес о фоле на Кубарси в штрафной «Лас-Пальмаса»: «Недостаточно для пенальти. Мармоль касается его ноги, когда оба бегут параллельно мячу»

Экс-судья Фернандес о фоле на Кубарси в штрафной «Лас-Пальмаса»: «Недостаточно для пенальти. Мармоль касается его ноги, когда оба бегут параллельно мячу»

Каталонцы уступили в матче 15-го тура Ла Лиги со счетом 1:2. На 87-й минуте защитник «блауграны» Пау Кубарси упал в штрафной гостей после контакта с Микой Мармолем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх