«Собираем дождевую воду, чтобы смыть унитаз»: жители Орска рассказали о проблемах после затопления

В Орске после наводнения дела идут, мягко говоря, не очень. Хотя восстановительные работы ведутся, комиссии по оценке затопленного жилья работают, но вот ситуация с водоснабжением оставляет желать лучшего.
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