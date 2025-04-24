Вице-премьер Грузии заявил о полном совпадении позиций с США

Взгляды новой администрации США и правительства Грузии полностью совпадают по ключевым вопросам, 24 апреля заявил первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили после официального визита грузинской делегации в Госдепартамент США.
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