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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«У Клоппа два желания: тренировать сборную Германии и «Реал». Он не хочет в Серию А и Францию». Тренер «Войводины» Таньга о разговоре с Юргеном

«Уходя из «Ливерпуля», он сказал мне, что у него есть два желания: тренировать сборную [Германии] и тренировать «Реал».

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