Макаревич отреагировал на угрозы организаторам его концертов в Средней Азии

Певец и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, переехавший в Израиль после начала российской спецоперации, подтвердил, что организаторам его концертов в Казахстане, Узбекистане и Киргизии от неизвестных поступают угрозы, вероятно, связанные с его поддержкой Израиля в конфликте с Палестиной.