Потребительский союз: 65% косметики в РФ содержат опасные для здоровья вещества

Значительная доля косметики, которая продаётся в России, содержит опасные для здоровья вещества. Об этом 28 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Национального союза защиты прав потребителей.
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