Гауфф о том, как следит за НБА: «С утра молюсь, а потом смотрю счет «Майами»

Коко Гауфф рассказала, успевает ли в Европе следить за НБА и своей любимой командой – «Майами». Сейчас они ведут 3:1 у «Бостона» в финале восточной конференции.
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