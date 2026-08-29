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"У тебя в шее пуля": как разведчик "Морпех" сутки воевал с ранением и даже не подозревал об этом

"У тебя в шее пуля": как разведчик "Морпех" сутки воевал с ранением и даже не подозревал об этом

О штурмах и ранениях, карьерном росте и военном опыте, а также о силе духа, злобе противника, довоенном прошлом и планах на будущее изданию Украина.

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