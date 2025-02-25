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Не только о футболе

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Санкции против Вяльбе, Карякина и партнера «Ахмата», «МЮ» сократит сотрудников и закроет столовую, Моуринью обвинили в расизме в Турции и другие новости

Санкции против Вяльбе, Карякина и партнера «Ахмата», «МЮ» сократит сотрудников и закроет столовую, Моуринью обвинили в расизме в Турции и другие новости

1. Евросоюз ввел санкции против шахматиста Сергея Карякина и гимнаста Никиты Нагорного. Канада ввела санкции против Елены Вяльбе и фонда имени Ахмата Кадырова – партнера «Ахмата».

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Комментарии
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Юрий Левин
Предлагаю найти корреляцию между уходом Карпина т
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2 час.
Юрий Левин
и отставкой А.Б.Миллера.
Ответить
2 час.
сергей озеров
Побольше РоРо почетных грамот от начальника,они ему мозги разжижают,всем на радость и веселье.
Ответить
26 мин.
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