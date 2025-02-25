Санкции против Вяльбе, Карякина и партнера «Ахмата», «МЮ» сократит сотрудников и закроет столовую, Моуринью обвинили в расизме в Турции и другие новости

1. Евросоюз ввел санкции против шахматиста Сергея Карякина и гимнаста Никиты Нагорного. Канада ввела санкции против Елены Вяльбе и фонда имени Ахмата Кадырова – партнера «Ахмата».
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