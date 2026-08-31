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Князь Леонид Дмитриевич Вяземский: генерал и образцовый хозяин

Князь Леонид Дмитриевич Вяземский: генерал и образцовый хозяин

Потомок смоленской ветви Рюриковичей, военный и государственный деятель, астраханский губернатор, начальник Главного управления уделов, генерал от кавалерии.

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