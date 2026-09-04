Хиггинс терпит поражение от Стэна Муди на турнире в Челтнеме

Четырехкратный Чемпион мира Джон Хиггинс проиграл юному Стэну Муди со счетом 2-4 в чевертый день турнира British Open 2026 Джон Хиггинс (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/16 финала Джон Хиггинс шокирован поражением от Стэна Муди в 1/8 финала на турнире British Open 2026.