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Ларионов о независимости КХЛ: «Речь не идет о конфронтации с ИИХФ. Мы просто должны перейти на режим НХЛ»

«Времена, когда происходят неординарные события, рождают неординарные открытия. Мы ничего не открываем.

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