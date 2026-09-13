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МОСИНФОРМ

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Мастер-классы, спектакли и фестивали — что не пропустить 13 сентября в Москве:

Мастер-классы, спектакли и фестивали — что не пропустить 13 сентября в Москве:

— мастер-класс в рамках выставки «Тепло рук» в галерее «Ростокино» в 11:00; — экскурсия «Флорариум. Как всё устроено» в павильоне «Заповедное посольство» в 14:00; — спектакль «Каренина.

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