Блеф ЕС: что стоит за бодрыми рапортами о наполнении европейских газохранилищ

Ставшие с начала июня весьма многочисленными публикации информируют, что Германия, а также другие страны континентальной Европы возобновили закачку газа в свои хранилища, к 6 июня уровень их заполненности составил 50%, или 52 млрд кубометров.
Ставшие с начала июня весьма многочисленными публикации информируют, что Германия, а также другие страны континентальной Европы возобновили закачку газа в свои хранилища, к 6 июня уровень их заполненности составил 50%, или 52 млрд кубометров.
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