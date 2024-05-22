Максимальная скорость интернета в поездах "Сапсан" может достигать 600 Мбит/с

Максимальная скорость интернета в скоростных поездах "Сапсан" может быть увеличена до 600 Мбит/с благодаря новой технологии Radio Ethernet, сообщил заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Евгений Чаркин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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