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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шнякин об отставке Диаса: «РПЛ-реальность ломает тренерские души, в том числе испанские. За пару месяцев улыбчивый мужик превратился в другого человека. Ну что сказать? Адаптируйтесь»

Комментатор « Матч ТВ » Дмитрий Шнякин высказался об отставке Хуана Диаса. Сегодня « Родина »  сообщила об уходе испанца с поста главного тренера.

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