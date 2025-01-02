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Мпетши Перрикар о том, в каком возрасте впервые подал 200 км/ч: «Может, лет в 10... Да не, я шучу»

Мпетши Перрикар о том, в каком возрасте впервые подал 200 км/ч: «Может, лет в 10... Да не, я шучу»

21-летний француз подал 20 эйсов и победил 6:4, 7:6(4). – Хороший матч. Играть против Фрэнсиса всегда непросто.

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