В Москве представили спектакль «Творения» в постановке театра из Флоренции

В Москве в рамках Международного фестиваля русскоязычных зарубежных театров «Мир русского театра» впервые представили спектакль «Творения» в постановке режиссера и основателя Центра интернационального театра из Флоренции (Италия) Ольги Мельник.
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