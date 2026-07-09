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Культуромания

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В Москве представили спектакль «Творения» в постановке театра из Флоренции

В Москве представили спектакль «Творения» в постановке театра из Флоренции

В Москве в рамках Международного фестиваля русскоязычных зарубежных театров «Мир русского театра» впервые представили спектакль «Творения» в постановке режиссера и основателя Центра интернационального театра из Флоренции (Италия) Ольги Мельник.

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