Fitch повысило прогноз по росту ВВП России в 2021 году на 0,4 п.п. - до 3,7%

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости/Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по росту экономики России в текущем году до 3,7% с 3,3%, ожидавшихся в марте, говорится в июньском мировом экономическом прогнозе агентства (GEO).