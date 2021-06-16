Свежие комментарии

  • Галина
    А на фиг нам эти корабли?...Пустые лодочки что бы дети по реке пускали?..США передали РФ к...
  • Игорь Тихонов
    Интересно, а этот самый... словом, Мантуров, вообще когда-нибудь в магазинах бывает???Мантуров сообщил,...
  • Александр
    Сечин Улюкаева разоблачил. Но нет улюкаева на сечина.Азербайджанская г...

Fitch повысило прогноз по росту ВВП России в 2021 году на 0,4 п.п. - до 3,7%

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости/Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по росту экономики России в текущем году до 3,7% с 3,3%, ожидавшихся в марте, говорится в июньском мировом экономическом прогнозе агентства (GEO).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх