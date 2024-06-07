Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

«AI-факторы» — драйверы роста и падения

«AI-факторы» — драйверы роста и падения

Мы в «Финам AI-скринере» обещали выпускать обновления каждую неделю, но пропали на месяц. На самом деле работаем над моделью искусственного интеллекта, которая подсвечивает для каждой компании факторы, на которые надо обращать внимание, чтобы быть уверенными в своих инвестициях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх