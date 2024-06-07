«AI-факторы» — драйверы роста и падения

Мы в «Финам AI-скринере» обещали выпускать обновления каждую неделю, но пропали на месяц. На самом деле работаем над моделью искусственного интеллекта, которая подсвечивает для каждой компании факторы, на которые надо обращать внимание, чтобы быть уверенными в своих инвестициях.