Москвичи в ночь на 20 августа смогут наблюдать суперлуние

Москвичи смогут наблюдать суперлуние в ночь на 20 августа, заявил агентству городских новостей "Москва" профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.
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