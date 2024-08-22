Три роты сложили оружие и покидают линию фронта. Русским готовят новую ловушку

Ожесточённые бои продолжаются практически на всей линии фронта – поступила информация, что русская армия освободила ряд особо важных населённых пунктов и прорвала оборону противника сразу на Курском, Донецком и Запорожском направлении.
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