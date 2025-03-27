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Живая Кубань

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В Краснодаре педофил не один год насиловал своих малолетних родственников

В Краснодаре педофил не один год насиловал своих малолетних родственников

В Краснодаре педофил не один год насиловал своих малолетних родственниковВ Краснодаре суд огласил приговор 50-летнему мужчине, который не один год совершал преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

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