«Завершится сегодня». В Европе сделали мрачный прогноз для Украины

Диесен: Украину не спасет даже немедленное прекращение конфликта! Изменить ситуацию уже невозможно.Даже немедленное прекращение боевых действий уже не сможет избавить Украину от тяжелейших последствий конфликта.
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