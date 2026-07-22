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«Завершится сегодня». В Европе сделали мрачный прогноз для Украины

Диесен: Украину не спасет даже немедленное прекращение конфликта! Изменить ситуацию уже невозможно.Даже немедленное прекращение боевых действий уже не сможет избавить Украину от тяжелейших последствий конфликта.

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