Минцифры запретит бизнесу отправлять запросы в госорганы на бумаге

Бизнесу могут запретить отправлять какие-либо запросы в госорганы в любом виде, кроме электронного. Такую инициативу разрабатывает Минцифры, рассказал глава ведомства Максут Шадаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило РИА «Новости».