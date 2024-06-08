Минцифры запретит бизнесу отправлять запросы в госорганы на бумаге

Бизнесу могут запретить отправлять какие-либо запросы в госорганы в любом виде, кроме электронного. Такую инициативу разрабатывает Минцифры, рассказал глава ведомства Максут Шадаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии