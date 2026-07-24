В России заявили об ударе по центру принятия решений Украины

Армия России нанесла удар по центру принятия решений Украины. Об этом заявили авторы Киевом. Ранее в Минобороны России подтвердили, что военнослужащие ударили по военной выставке под Киевом, на которой проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства.