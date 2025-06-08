Worldpay и Early Warning Services запустили сотрудничество, чтобы американцы использовали Paze в качестве опции для оплаты

Американский пейтех Worldpay и американский разработчик ПО по борьбе с мошенничеством компания Early Warning Services объединились, чтобы предложить цифровой кошелёк Paze, разработанный последней, в качестве платёжной опции для торгово-сервисных предприятий (ТСП) в Штатах.