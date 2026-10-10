Лидер АдГ призвала Германию брать пример с США и договариваться с Россией

Алис Вайдель предложила Берлину учиться у Вашингтона договариваться с Москвой. Сопредседатель «Альтернативы для Германии» поддержала смягчение американских ограничений на российское топливо и обвинила правительство Фридриха Мерца в том, что его санкционный курс обход.