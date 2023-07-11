Грядёт самая страшная неделя окончательного определения…

ВП

Виктор Попов

Уважаемые! "Шапко Закидательство!" тут НЕ Поможет!!! Автор НАРИСОВАЛ Картину, ВЕРОЯТНОСТЬ(!) РЕАЛИЗАЦИИ Которой, ПРЕВЫШАЕТ На Много 50%!!! СВО давно бы Была ЗАКОНЧЕНА(!), и о Ней ДАВНО бы уже Забыли, если бы Верховный Отдал(!) Приказ ВКС и Бомбардировочной Авиации "Запретить ПОСТУПЛЕНИЕ НАТОвского Оружия через Украинскую Границу!", когда ПРЕДЛАГАЛИ ВоенСпецы!!! Тот же Полковник Сивков и Др. !!! НО!!! И Сейчас ЕЩЁ(!) НЕ Поздно!!! НО!!!