Планы "Вагнера" раскрыты в момент, когда Россия получила нож в спину © ALEXANDER LEGKY, ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS Выходные оказались насыщенными на события.
Грядёт самая страшная неделя окончательного определения…
Комментарии
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ВП
Виктор Попов
Уважаемые! "Шапко Закидательство!" тут НЕ Поможет!!! Автор НАРИСОВАЛ Картину, ВЕРОЯТНОСТЬ(!) РЕАЛИЗАЦИИ Которой, ПРЕВЫШАЕТ На Много 50%!!! СВО давно бы Была ЗАКОНЧЕНА(!), и о Ней ДАВНО бы уже Забыли, если бы Верховный Отдал(!) Приказ ВКС и Бомбардировочной Авиации "Запретить ПОСТУПЛЕНИЕ НАТОвского Оружия через Украинскую Границу!", когда ПРЕДЛАГАЛИ ВоенСпецы!!! Тот же Полковник Сивков и Др. !!! НО!!! И Сейчас ЕЩЁ(!) НЕ Поздно!!! НО!!!
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57 мин.
Сергей Васильев
Никого менять не будут - ослов на переправе баран не меняет. Танц ... всем оставаться на местах!
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41 мин.
Александр Петров
это сено пропущенное через корову ?))
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27 мин.
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