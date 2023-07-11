Любопытно, однако

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Грядёт самая страшная неделя окончательного определения…

Грядёт самая страшная неделя окончательного определения…

Планы "Вагнера" раскрыты в момент, когда Россия получила нож в спину © ALEXANDER LEGKY, ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS Выходные оказались насыщенными на события.

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Комментарии
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ВП
Виктор Попов
Уважаемые! &quot;Шапко Закидательство!&quot; тут НЕ Поможет!!!  Автор НАРИСОВАЛ Картину, ВЕРОЯТНОСТЬ(!) РЕАЛИЗАЦИИ Которой, ПРЕВЫШАЕТ На Много 50%!!!  СВО давно бы Была ЗАКОНЧЕНА(!), и о Ней ДАВНО бы уже Забыли, если бы Верховный Отдал(!) Приказ ВКС и Бомбардировочной Авиации &quot;Запретить ПОСТУПЛЕНИЕ НАТОвского Оружия через Украинскую Границу!&quot;, когда ПРЕДЛАГАЛИ ВоенСпецы!!!  Тот же Полковник Сивков и Др. !!! НО!!!  И Сейчас ЕЩЁ(!) НЕ Поздно!!! НО!!!
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Сергей Васильев
Никого менять не будут - ослов на переправе баран не меняет. Танц ... всем оставаться на местах!
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Александр Петров
это сено пропущенное  через корову ?))
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