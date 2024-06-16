Прикинулся убогим. Куратор воровской схемы Зеленского сбежал из Украины по липовой справке об инвалидности

Роман Рейнекин 15 июня 2024 г., 10:42 Помните бессмертное из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова? Эпизод, в котором великий комбинатор посещает дом престарелых, руководимый «голубым воришкой» Альхеном и замечает группу упитанных молодцев, старательно работающих челюстями, объедая бабулек? «– Новая партия старушек? – спросил Остап.
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