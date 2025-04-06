Таро-прогноз для всех знаков Зодиака с 7 по 13 апреля 2025

На новой неделе будет напряженное взаимодействие между стремлением к росту и жесткой структурой. Это хорошее время для дисциплины, четких решений и наведения порядка — особенно в тех сферах, где давно тянулось чувство неопределенности.
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