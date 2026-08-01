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Царьград

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«Ъ»: Трёх топ-менеджеров «Газпрома» заподозрили в вымогательстве многомиллионных откатов

«Ъ»: Трёх топ-менеджеров «Газпрома» заподозрили в вымогательстве многомиллионных откатов

В «Газпром энергохолдинге» задержаны трое руководителей по подозрению в коррупции.В Москве возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере в отношении трёх топ-менеджеров ООО «Газпром энергохолдинг».

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