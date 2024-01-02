Жена Александра Серова сдала благоверного в полицию

Бывшая певца Александра Серова рассказала, какой ужас ей пришлось пережить. Не так давно экс-супруга Александра Серова Елена Стебенева сообщила подписчикам о расставании с избранником по имени Максим, с которым, как казалось, еще недавно была очень счастлива.