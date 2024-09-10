Догорающий беспилотник под окном: Житель Высоковольтной улицы в Раменском выглянул на улицу По уточненным данным, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека.
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