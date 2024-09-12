В Адлерском районе прошел рейд по изъятию контрафактной алкогольной продукции. Совместно с сотрудниками полиции специалистами администрации Адлерского района г.
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В Адлерском районе прошел рейд по изъятию контрафактной алкогольной продукции. Совместно с сотрудниками полиции специалистами администрации Адлерского района г.