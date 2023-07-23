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РИА Новости: боевики ВСУ, нарушая нормы международного права, целенаправленно пытаются убить российских военных медиков в зоне СВО

РИА Новости: боевики ВСУ, нарушая нормы международного права, целенаправленно пытаются убить российских военных медиков в зоне СВО

Боевики Вооруженных сил Украины, нарушая нормы международного права, предпринимают целенаправленные попытки убить российских военных медиков, которые действуют в зоне спецоперации.

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