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Свет, воду и тепло отключат 9 апреля в Нижнем Новгороде: список адресов

Свет, воду и тепло отключат 9 апреля в Нижнем Новгороде: список адресов

Сегодня в Нижнем Новгороде из-за плановых работ будет недоступна часть коммунальных услуг.9 апреля в Нижнем Новгороде отключат в ряде домов электричество, холодную воду и отопление, информирует ГО ЧС города.

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