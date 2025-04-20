Биотехнологи в РФ создали первый отечественный набор для неонатального скрининга

В России биотехнологи создали первый отечественный набор для неонатального скрининга. Разработку представил якорный резидент технопарка «Слава», сообщили «Известиям» в департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы 20 апреля.
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