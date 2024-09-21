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  • Регина Толстоброва
    Смотреть противно на этих двух ненормальных деятелей.Генсек НАТО спятил
  • Валерий Хальзев
    Это все происходит от безнаказанности.Генсек НАТО спятил
  • Walery
    Зеленский не воин... он скорее банальная барыга.Генсек НАТО спятил

Россия нашла противоядие от взрывающихся пейджеров

Россия нашла противоядие от взрывающихся пейджеров

Кирилл Стрельников Вероятно, спецоперация по массовому превращению бытовой электроники в оружие террора должна была восстановить реноме израильской разведки "Моссад", побледневшее из-за неспособности предотвратить кровавую атаку боевиков "Хамас" 7 октября 2023 года, а также создать управленческий хаос в рядах "Хезболлы" перед планируемой войсковой операцией ЦАХАЛ в Ливане.

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