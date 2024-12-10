Сенатор Шейкин предложил вдвое повысить штрафы за нелегальную продажу алкоголя

Штрафы за нелегальную продажу алкоголя предложили увеличить в два раза. Такой запрос первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин направил в генпрокуратуру.
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